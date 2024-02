Lazio, Libanori (Asp San Michele): “Grande sintonia con Rocca”

“Nel ringraziare il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per avermi voluto alla guida dell’Asp San Michele, nel corso dell’incontro che ho avuto con lui ho evidenziato la necessità di attivare immediatamente il servizio di reintegrazione familiare e sociale per i pazienti post-comatosi, così come d’intesa con l’assessore ai Servizi sociali Maselli.

Si tratta di un servizio fondamentale per tutte quelle persone che si trovano in una situazione psico-fisica particolarmente delicata. Dobbiamo garantire a chi esce da uno stato di coma prolungato una completa reintegrazione sociale, per aiutare gli assistiti a vivere la propria quotidianità in un ambiente quanto più possibile simile a un contesto di vita familiare. Altro tema attenzionato è stato quello dell’housing sociale, particolarmente caro al presidente Rocca. ”

Lo ha dichiarato il presidente dell’Asp San Michele Giovanni Libanori, al termine di un incontro istituzionale con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, al quale ha partecipato anche l’assessore ai Servizi Sociali Massimiliano Maselli.

“L’incontro avuto conferma la volontà di consolidare il rapporto di collaborazione tra l’Asp San Michele e la Regione Lazio in ragione della ‘mission’ dell’Istituto che è quella di dare assistenza e supporto alle fasce di popolazione più fragili, vulnerabili ed esposte.

Sono da pochi mesi alla guida di questo importante istituto, e sono sempre più convinto e fiducioso delle azioni che abbiamo intrapreso. Lavoriamo per costruire una rete di servizi su misura per i cittadini e in quest’ottica è fondamentale rafforzare le sinergie tra San Michele e Regione Lazio per garantire alle persone più fragili adeguati standard assistenziali.

Il presidente Rocca ha mostrato grande disponibilità e attenzione verso le diverse attività di assistenza che vengono portate avanti. Il San Michele – ha concluso Libanori – è la più grande Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Roma, per rilevanza patrimoniale e servizi socio-assistenziali. Abbiamo il dovere morale di metterci a disposizione dei più bisognosi. ”