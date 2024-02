Si è concluso da pochi minuti il doppio soccorso aereo che ha visto impegnato un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino.

Da Ciampino un doppio volo salvavita per due uomini: gli interventi dell’Aeronautica Militare

Il velivolo ha effettuato il primo trasporto urgente sulla tratta Roma Ciampino-Alghero-Bologna, da qui ha proseguito verso Lecce, per imbarcare un secondo paziente.

Entrambi i pazienti necessitavano di raggiungere in poco tempo strutture ospedaliere specifiche per ricevere cure specialistiche salva-vita.

Il primo dei due trasporti sanitari si è concluso intorno alle ore 17:00. Il Falcon 900, partito da Ciampino, sede del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, si è diretto ad Alghero per consentire l’imbarco di un uomo di 71 anni ricoverato presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari e bisognoso di raggiungere il prima possibile il Policlinico di Sant’Orsola di Bologna.

Giunto sull’aeroporto emiliano, il velivolo ha ripreso la prontezza operativa a favore, questa volta, di un uomo di 47 anni ricoverato presso l’Ospedale Cardinale G. Panico di Tricase (LE). Giunto sull’aeroporto militare di Lecce intorno alle ore 18.00 e imbarcato il paziente, il velivolo è decollato alla volta di Ciampino, dove è atterrato dopo circa un’ora di volo.

Qui l’uomo è stato trasportato in ambulanza verso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma. Entrambi i pazienti hanno ricevuto assistenza in volo da un’equipe medica.

Con il doppio intervento di oggi sono cinque i voli sanitari eseguiti in pochissimi giorni a favore di pazienti bisognosi di cure specialistiche urgenti. Venerdì 2 febbraio infatti è stato il caso di un uomo di 48 anni trasportato da Lecce a Bologna, lunedì 5 febbraio quello di un uomo di 61 anni da Reggio Calabria a Bari, e ieri, martedì 6 febbraio, quello a favore di un bambino di 10 anni, trasportato da Lecce a Firenze.

La doppia missione odierna, richiesta, rispettivamente, dalla Prefettura di Sassari e, a seguire, dalla Prefettura di Lecce, è stata immediatamente disposta e coordinata dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, attraverso i velivoli e gli equipaggi che la Forza Armata tiene in stato di prontezza, 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno per questo genere di necessità.

Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche difficili per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.