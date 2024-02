Non si ferma la protesta degli agricoltori: previsto per venerdì 9 febbraio il corteo sul Grande Raccordo Anulare. Le dichiarazioni: proviamo a vedere le motivazioni della mobilitazione.

Roma, protesta agricoltori: “Venerdì almeno 500 trattori sul GRA”

A darne notizia è Salvatore Fais, leader di Riscatto Agricolo, in una dichiarazione riportata dall’Ansa ieri, 6 febbraio 2024: “Venerdì vedrete un corteo con i trattori sul Raccordo di Roma“.

Lo stesso Fais aggiunge che dalla prefettura ci sarebbe molta collaborazione e che ci si aspetta la presenza di almeno 500 trattori in corteo sul GRA.

Ma quali sono i motivi della mobilitazione degli agricoltori?

La mobilitazione degli agricoltori sta andando avanti da diverso tempo, in tutta Europa così come in tutta Italia. Le motivazioni, quindi, variano di Paese in Paese.

Tra le varie richieste riportate dagli agricoltori italiani c’è sicuramente la revisione del Green Deal europeo; seguono poi il contrasto alla concorrenza sleale e alla diffusione dei “cibi sintetici”, come anche il riconoscimento e la valorizzazione del made in Italy e il mantenimento di un regime fiscale adeguato per il settore agricolo.

