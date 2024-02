MagicLand, il parco divertimenti più grande e più visitato del centro-sud Italia, cerca 50 Assistenti Bagnanti da inserire all’interno del proprio organico. Il personale presterà servizio presso MagicSplash, il Parco Acquatico di MagicLand inaugurato la scorsa estate, che accoglie i visitatori in una vera e propria isola tropicale di oltre 40.000 metri quadrati.

Valmontone. MagicLand cerca 50 assistenti bagnanti e sostiene il costo del brevetto: ecco tutti i dettagli

MagicLand sosterrà tutti i costi per far conseguire il brevetto ai candidati che ne saranno sprovvisti e che desiderano intraprendere questo percorso professionale. A partire da fine febbraio, infatti, verrà organizzato, in collaborazione con Centro Nuoto Italia, un corso di Assistente Bagnanti, completamente a carico del Parco, per il conseguimento del Brevetto rilasciato da FIN (Federazione Italiana Nuoto). Coloro che lo conseguiranno (così come quelli che si candideranno e sono già in possesso del Brevetto) verranno assunti con un contratto di lavoro stagionale a tempo determinato.

I requisiti richiesti sono: maggiore età, disponibilità a lavorare su turni nel weekend e durante il periodo estivo ed essere automuniti.

A tutti gli assunti verranno inoltre impartiti anche dei corsi di formazione specifici sulle procedure operative di un parco acquatico come MagicSplash.

Tutti gli interessati, muniti o no di Brevetto, potranno trovare tutte le informazioni sulla posizione e candidarsi al seguente link: https://magicland.it/it/lavora-con-noi

A proposito di MagicLand e MagicSplash

Aperto nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti del Centro-Sud Italia. “La Capitale del Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 m2 e offre al pubblico attrazioni per i più coraggiosi, per tutti e per bambini, oltre a eventi e spettacoli per tutta la famiglia.

Tre ristoranti tematizzati, oltre undici chioschi, quattro bar, nove negozi. Numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento: MagicLand è l’unico Parco Divertimenti in Italia a disporre di una Quiet Room per persone nello spettro dell’autismo.

Nel corso della stagione 2023 è stato aperto MagicSplash, il nuovo Parco Acquatico di MagicLand che si sviluppa su una superficie complessiva di oltre 40.000 metri quadrati: vegetazione rigogliosa, con oltre 16.000 piante tropicali e palme, 10.000 metri quadrati di spiaggia – la Playa del Sol – realizzata con 5.000 tonnellate di sabbia bianchissima e attrezzata con lettini e ombrelloni in paglia naturale, che fanno da sfondo alla enorme Onda del Caribe, piscina ad onde di 2.000 metri quadrati.

Un parco acquatico pensato per i bambini che possono divertirsi con Tiki Bay, il playground acquatico di oltre 12 metri di altezza posizionato in una piscina di 1.000 metri quadrati, Laguna Tiburon, uno spray park per i più piccolini, e Cala Tortuga l’area con 4 scivoli acquatici tra cui un Mini Cone ed un Mini Boomerang che divertiranno anche i genitori. Per gli amanti del benessere, e per chi cerca anche quiete e relax, è a disposizione l’area Wellness & Spa di Bayahibe, una enorme vasca idromassaggio ed una splendida wellness pool di oltre 400 metri quadrati dotata di getti cervicali, idromassaggi e botti idromassaggio, sedute effervescenti ed anche una spiaggia effervescente, per un’esperienza piacevole e rilassante in un’oasi di pace! Per chi vuole godere di maggiore privacy e relax c’è Playa Paraiso, un’area ad accesso riservato dove è possibile prenotare una delle 6 Cabanas, pittoresche strutture in legno e paglia naturale, che ospitano fino a 6 persone, ognuna con una propria spiaggia privata e dotate di tutti i comfort tra cui anche vasca idromassaggio privata.

