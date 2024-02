Nel pomeriggio di sabato, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri, impegnata nell’ambito dei servizi di perlustrazione del territorio, nel percorrere la galleria della SS 214, direzione Ferentino-Sora, notava un cane meticcio di media taglia che vagava sulla carreggiata.

Veroli, vagava impaurito sulla Superstrada: cane salvato dai Carabinieri

Il povero animale era al centro della carreggiata, frastornato ed impaurito, a rischio di essere investito dai veicoli in transito. In un contesto di piena sicurezza, i Carabinieri sono riusciti ad avvicinalo ed a condurlo a bordo strada. Il cane, apparentemente in buone condizioni fisiche, con la collaborazione del servizio veterinario dell’ASL, attraverso la lettura del microchip, è stato “identificato” e condotto in “caserma” ove è stato accudito.

L’animale, che si era allontanato poco prima da una abitazione sita nelle vicinanze, è stato restituito al proprietario che lo stava cercando, un pensionato del posto che ha vivamente ringraziato i militari per il ritrovamento del fedele “amico”.

Il pronto intervento della pattuglia dei Carabinieri, oltra a garantire la sicurezza degli utenti della strada, ha evitato un destino incerto per il povero animale.