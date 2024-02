Ponte Galeria, 22enne si toglie la vita nel Cpr

Tragedia nel Cpr, il Centro di permanenza per il rimpatrio, a Ponte Galeria, nella periferia capitolina: un ragazzo di soli 22 anni si è tolto la vita.

Cpr di Ponte Galeria, 22enne si toglie la vita: seguono diversi disordini

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, all’alba si questa mattina, 4 febbraio 2024, un ragazzo di soli 22 anni, originario della Guinea, è stato ritrovato senza vita nel Cpr.

Dopo la scoperta del suicidio, stando a quanto riportato dall’Ansa, è scattata una protesta: alcuni ospiti avrebbero tentato di sfondare una porta in ferro, lanciato sassi e tentato di incendiare un’auto.

Intervenuta sul posto la Polizia; la situazione sembrerebbe essere tornata alla normalità.

Cpr, cosa sono?

Precedentemente noti come Cie, ovvero Centri di identificazione ed espulsione, oggi i Cpr sono strutture dove vengono trattenuti tutti quei migranti che, sottoposti a ordine di espulsione, rimangono in attesa dell’identificazione e del successivo rimpatrio.

La nota stampa della consigliera regionale del Partito Democratico Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione consiliare “Trasparenza e pubblicità”

“Questa mattina un ragazzo poco più che ventenne si è tolto la vita nel CPR di Ponte Galeria. Lo hanno trovato le altre persone trattenute nel centro, che da ore sono in protesta per la morte del compagno e per le condizioni in cui sono costretti a vivere nella struttura.

Aspettiamo ovviamente che le autorità competenti facciano chiarezza sulla tragica morte del ragazzo.

Sono stata più volte in visita al CPR di Ponte Galeria. Non c’è certo bisogno di capire le dinamiche del fatto accaduto questa mattina, per dire che la struttura alle porte di Roma sia un luogo assolutamente inumano: i CPR vanno chiusi e va radicalmente ripensato il modello di accoglienza delle persone che arrivano nel nostro Paese“.

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione consiliare “Trasparenza e pubblicità”.

Foto di repertorio