Nelle prime ore di questa mattina, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e svolte dagli operatori della Polizia di Stato della Squadra Mobile capitolina, è stata data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti di un soggetto ritenuto gravemente indiziato di duplice tentato omicidio in danno due uomini, attinti da colpi di arma da fuoco il 17 giugno u.s., in Largo Corelli, nel quartiere “La Rustica”.

L’indagine

L’attività investigativa, peraltro svolta in un contesto omertoso, ha consentito di ricostruire la dinamica delittuosa, originata da una discussione occasionale poi degenerata nell’esplosione di colpi di arma da fuoco contro le due vittime.

Subito dopo, l’autore del duplice tentato omicidio si è allontanato dal quartiere “La Rustica”, rendendosi irreperibile per il timore di ritorsioni, peraltro effettivamente poi verificatesi con la consumazione di attentati dinamitardi e incendiari in danno di attività commerciali e autovetture nella disponibilità di soggetti vicini all’indagato, su cui sono in corso approfondimenti investigativi.

Le attività di indagine hanno tuttavia consentito di localizzare l’indagato, consentendo alla Squadra Mobile di assicurare l’esecuzione della misura cautelare a suo carico.

Si precisa che l’indagato è da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento e fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.