Presente nella giornata di oggi, 2 febbraio 2024, la consigliera Pd Eleonora Mattia a Valmontone, in occasione della protesta degli agricoltori.

Protesta agricoltori a Valmontone. Mattia (Pd): “Solidarietà. Regione intervenga”

“Esprimo la mia solidarietà agli agricoltori che oggi sono scesi in piazza a protestare anche a Valmontone, per la prima volta anche in provincia di Roma, dopo le numerose manifestazioni in corso in Italia e in Europa.

I trattori che hanno sfilato sul nostro territorio ci ricordano che è dovere delle Istituzioni, a tutti i livelli, sostenere questo comparto, che, oltre a rendere celebre il Made in Italy nel mondo, è strategico nel processo della transizione ecologica, i cui costi non possono essere scaricati solo sugli agricoltori e, a cascata, sui consumatori.

Il rischio è di creare una frattura controproducente tra produttività e tutela dei redditi, da un lato, e sostenibilità ambientale e tracciabilità delle materie prime, dall’altro, contro l’invasione dei prodotti esteri che non rispondono agli standard di qualità dell’Ue.

La Regione intervenga, proseguendo con gli investimenti di fondi Ue destinati alla riconversione sostenibile dell’agricoltura, e tuteli le eccellenze agroalimentari del Lazio quale elemento identitario dei nostri territori, instaurando subito un tavolo“.

Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, a margine della protesta dei trattori svoltasi oggi a Valmontone, in provincia di Roma.