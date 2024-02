Far West a Boccea, spari in aria durante un inseguimento

Far West a Boccea: prima il folle inseguimento con spari in aria, poi l’incidente che ha comportato tre feriti. Ecco cosa è successo nel pomeriggio di ieri, 1° febbraio 2024.

Boccea: folle inseguimento, spari e un incidente. Cronaca di un pomeriggio da Far West nella periferia capitolina

Stando ad una prima ricostruzione riportata dalle maggiori agenzie e testate nazionali, un’auto non si sarebbe fermata all’alt della Polizia.

Gli agenti, quindi, hanno esploso dei colpi di pistola in aria nel corso dell’inseguimento, a scopo intimidatorio.

L’uomo a bordo dell’auto ha poi imboccato una strada contromano, andandosi a scontrare contro un’altra vettura sulla quale viaggiavano due giovani.

Soccorsi, i tre feriti sono stati portati in codice rosso in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Poco dopo la polizia ha arrestato un uomo in via del Soriso, trovato in possesso 4,5 chili di hashish. Da chiarire se ci sia un collegamento con il conducente che si era dato alla fuga.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.

