E’ stato rintracciato dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), l’uomo di 51 anni, che ha eluso il controllo del varco elettronico ZTL, posto in piazza della Repubblica all’ingresso di Via Nazionale, aprendo il portellone posteriore dell’auto, poco prima di transitare sotto la telecamera, in modo da occultarne la targa.

Roma. Occulta la targa per accedere al varco ZTL, circolando con il portellone posteriore alzato: denunciato 51enne

Gli agenti, grazie ad una pronta attività di indagine, avviata subito dopo aver visionato un video pubblicato su una nota piattaforma social, nel quale veniva ripreso l’accaduto, sono riusciti in breve tempo a rintracciare il responsabile.

Fondamentale l’accurata analisi delle immagini delle telecamere acquisite presso il Reparto Validazione Illeciti della Polizia Locale.

L’uomo, un cinquantunenne italiano con precedenti specifici, è stato quindi denunciato dagli operanti per i reati di truffa e occultamento di targa.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.