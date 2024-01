IT-alert torna a suonare nel Lazio: i dettagli sul nuovo test

IT-alert suonerà di nuovo nel Lazio il prossimo 6 febbraio: ecco dove e perché.

IT-alert nel Lazio: tutti i dettagli

Proseguono i test su rischi specifici di IT-alert: il prossimo 6 febbraio, infatti, verrà inviato un messaggio di simulazione in caso di collasso di grandi dighe.

Zone interessate nel Lazio: Diga di Collemezzo – Ceprano, Arce, San Giovanni Incarico (FR)

Il messaggio del test:

TEST TEST Messaggio di prova IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Il giorno del test, dall’homepage del sito, si potrà accedere a una pagina dove sarà possibile visionare il testo del messaggio che arriverebbe in caso di pericolo reale e il link al questionario.

Il messaggio di test arriverà sui cellulari accesi e con connessione telefonica di coloro che si troveranno nelle aree target.

N.B.: le date dei test potrebbero subire variazioni a seconda delle emergenze o eventuali allerte che potrebbero impegnare i sistemi di protezione civile regionali.

Per maggiori info si rimanda al sito della Protezione Civile

