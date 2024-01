Esulta la Capitale grazie al Lotto.

Lotto, la dea bendata bacia la provincia di Roma: importanti vincite nella Capitale, a Frascati e Morlupo

Nel concorso di martedì 30 gennaio, riporta Agipronews, a Roma e provincia ci sono state vincite per un totale di 102mila euro. Il premio più alto è stato centrato da un fortunato giocatore che, con il terno secco 6-11-61 sulla ruota cittadina, ha messo in tasca 45mila euro.

Ben tre vincite a Frascati: una da 18mila euro con il terno secco 6-26-61, una da 14mila e una da 11.875 euro. Anche a Morlupo una vincita importante: 14mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,8 milioni di euro, per un totale di 110 milioni di euro dall’inizio del 2024.

10eLotto, nel Lazio vincite per 70mila euro

La fortuna premia il Lazio. Nel concorso del 10eLotto di martedì 30 gennaio, riporta sempre Agipronews, a Roma sono stati vinti 50mila euro grazie a un 9 Oro e una giocata di appena tre euro. Vincita anche per un fortunato giocatore di Vetralla (VT): un 9 da 20mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 335 milioni di euro dall’inizio del 2024.

Foto di repertorio

