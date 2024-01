Dalle ore 06:10 circa di questa mattina, 31 gennaio 2024, la squadra 6/A sta intervenendo in Via Monte Libretti, per l’incendio di un condizionatore all’interno del bagno del Centro di Accoglienza senza fissa dimora.

Roma, incendio in un Centro di Accoglienza senza fissa dimora. Intervento in corso

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Intervento ancora in corso. Polizia di Stato sul posto per quanto di loro competenza. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio