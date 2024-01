Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 23:00 di venerdì 2 alle 5:00 di sabato 3 febbraio, sarà chiusa la stazione di Frosinone, in uscita per chi proviene da Napoli.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ceprano.

Foto di repertorio

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo