Tivoli, partiti i lavori di ristrutturazione nell’Ospedale

Iniziati i lavori di ristrutturazione nell’Ospedale di Tivoli: lo rende noto la Asl Roma 5 tramite un post social pubblicato su Facebook.

Si lavora 24 ore su 24, su tre turni di 8 ore, per garantire l’apertura in tempi brevi.

A seguito del dissequestro parziale dell’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, avvenuto sabato 27 gennaio, la Direzione Strategica della Asl Roma 5 si è immediatamente adoperata per far partire i lavori di ristrutturazione e decontaminazione della struttura così da restituirla, quanto prima, ai cittadini.

Da lunedì, il personale tecnico è al lavoro, 24 ore su 24, per sanificare, ripristinare e mettere in sicurezza le aree non più sottoposte a sequestro. Le operazioni si svolgono su tre turni di 8 ore ciascuno, al fine di garantire il pieno e veloce recupero di tutte le funzionalità della struttura.

“Il nostro obiettivo – afferma il Direttore Generale, Giorgio Giulio Santonocito – è di gestire in maniera razionale e tempestiva la riapertura in sicurezza dei servizi sanitari per l’intero bacino della Asl Roma 5”.

Foto dalla pagina Facebook della Asl Roma 5