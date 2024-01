Alatri, fiaccolata in memoria di Thomas ad un anno dall’omicidio

È passato un anno dall’omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri: in occasione del triste anniversario nella serata di oggi, 30 gennaio 2024, si terrà una fiaccolata in suo onore.

Alatri, fiaccolata in memoria di Thomas ad un anno dalla sua morte: la commemorazione stasera

Dalla pagina Facebook l’Albero di Thomas si legge:

“1 Anno senza Thomas

Fiaccolata “LUCI NELLA NOTTE”

Martedì 30 gennaio – ore 20:00

GIRONE – VIA LIBERIO

L’ AMORE per te ci rende capaci di affrontare ciò che normalmente non riusciremmo mai ad affrontare. L’ Amore per te è la vittoria sul male, sul buio, sulla morte, ma non nel senso che tutto queste cose non ci accadranno, ma nel senso che nessuna di esse avrà mai l’ultima parola su di noi.

QUESTA VOLTA A DISTANZA DI UN ANNO, IN QUEL GIORNO E IN QUELL’ORA IN VIA LIBERIO, IN UN PARCHEGGIO, NON CI SARANNO DUE SUDICI SICARI A SPARARE SU 4 RAGAZZI SOLI E INERMI…

MA UNA COMUNITÀ INTERA CHE SPERA, PREGA E COMBATTE PER TOMMY E TUTTI I SUOI RAGAZZI

TUTTI PRESENTI…. VI ASPETTIAMO…

GIUSTIZIA PER THOMAS”

L’evento è stato condiviso anche dal sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, che scrive così sulla propria pagina Facebook:

“Domani (oggi, ndr) ricorrerà il primo anniversario dell’omicidio che ha tolto la vita a Thomas Bricca, una tragedia che ha sconvolto la nostra città.

– Alle ore 20:00 ci ritroveremo per ricordare Thomas alla presenza della sua famiglia, dei suoi amici e di tutta la cittadinanza, di cui auspico una massiccia partecipazione

– Lo faremo nel luogo in cui Thomas ha perso la sua vita, ma anche nel luogo che nei giorni successivi ha visto la città ritrovarsi più volte pronta a reagire e a dimostrare il suo no alla violenza, a manifestare il suo amore e il suo cordoglio con orgoglio e compostezza, a rivendicare giustizia, a pregare e a riflettere. Lo faremo anche domani con la fiaccolata “Luci nella notte” .

Appuntamento invece il 1° febbraio per la messa in suffragio, presso la Chiesa Santa Famiglia.

Foto di repertorio