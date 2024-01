Pomezia, sorpresi a forzare la serranda di un minimarket

La scorsa notte i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato in flagranza di reato di tentato furto aggravato in concorso tra loro, un uomo 47enne ed una donna 59enne, quest’ultima indagata anche per evasione, entrambi residenti a Pomezia e con numerosi precedenti.

Pomezia, forzano la serranda di un minimarket per rubare: arrestati un uomo e una donna

La donna, che stava già scontando una pena in regime di detenzione domiciliare, in violazione del provvedimento ed insieme all’uomo, aveva raggiunto un minimarket del centro di Pomezia e, con un piede di porco e diversi altri arnesi, avevano danneggiato insieme la saracinesca del locale.

Un passante che aveva notato i due, insospettito, ha contattato immediatamente il 112 NUE, consentendo un rapido intervento di una pattuglia del Nucleo Operativo e Radiomobile che si trovava poco distante. I militari sopraggiunti hanno bloccato i soggetti e proceduto al loro arresto, che è stato convalidato questa mattina a seguito del rito direttissimo svoltosi presso il Tribunale di Velletri.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.