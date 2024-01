Ciociaria, trovato il cadavere di un uomo fra i monti

Choc ad Acquafondata, in provincia di Frosinone: trovato il cadavere di un uomo sui monti delle Mainarde.

Il macabro ritrovamento è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 27 gennaio 2024. Stando a quanto riferisce l’Ansa, il corpo presenterebbe diverse ferite e sul terreno sono state riscontrate moltre tracce di sangue. Il cadavere dell’uomo sarebbe stato rinvenuto da un gruppo di persone, salite in montagna per un’escursione.

Immediatamente allertati i Carabinieri; presente sul posto anche il medico legale, per un primo esame sulla salma. Al momento non è nota l’identità dell’uomo, né le cause della sua morte o l’orario del decesso. Indagini in corso: seguiranno aggiornamenti.

Foto di repertorio

