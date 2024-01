Domenica prossima, 28 gennaio, alle alle ore 18, la Chiesa Collegiata della Santissima Annunziata al Castello di Roccasecca ospiterà la funzione sacra che darà il via alla peregrinatio della reliquia di San Tommaso D’Aquino nel territorio della diocesi di Sora-Cassino-Aquino e Pontecorvo.

Parte da Roccasecca la peregrinatio della reliquia di San Tommaso d’Aquino. Le dichiarazioni del Sindaco

L’iniziativa è voluta da Sua Eccellenza il vescovo Gerardo Antonazzo in occasione del settecentesimo anniversario della canonizzazione di Tommaso e delle ricorrenze dedicate alla nascita e alla morte del grande santo teologo.

La peregrinatio, che toccherà tutti i territori della vasta diocesi, si concluderà ad Aquino alla fine di maggio.

Sull’evento di domenica è intervenuto il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco per invitare i cittadini alla partecipazione: “Invito tutta la cittadinanza a partecipare a questo momento di fede che rimarrà nella storia della nostra città, con la consapevolezza che dobbiamo sentirci orgogliosi di viverlo in prima persona.

Ringrazio Sua Eccellenza il Vescovo Gerardo Antonazzo per l’iniziativa che vuole coinvolgere le nostre comunità nel rendere omaggio al Dottore Angelico, testimoniando la grandezza del suo pensiero e del suo insegnamento“.

“Roccasecca come patria natale di San Tommaso – ha concluso Sacco – vuole sentirsi parte attiva di questo Triennio, promuovendo iniziative e progetti che rendano onore al nostro concittadino, con l’auspicio che anche istituzioni sovracomunali più importanti già interessate, accolgano l’invito che viene dalla nostra città per celebrare nel migliore dei modi non solo il Santo ma anche il pensatore che tanto ha influenzato la cultura occidentale“.

“La peregrinatio della reliquia di san Tommaso – dichiara Antonazzo nella lettera con cui ne dà l’annuncio – favorirà un evento popolare di intensa e intelligente evangelizzazione della bellezza e della centralità della celebrazione eucaristica, e della ricchezza spirituale della presenza eucaristica custodita in ogni tabernacolo del mondo e proposta costantemente alla preghiera di adorazione personale e comunitaria”.

