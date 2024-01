Valmontone, due casi di meningite: le dichiarazioni dell’Amministrazione comunale

Due casi di meningite a Valmontone: ne dà notizia direttamente l’Amministrazione Comunale su Facebook.

Due casi di meningite, non collegati fra loro, a Valmontone: la dichiarazione dell’Amministrazione Comunale

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, i due casi non sarebbero collegati fra loro e la situazione è sotto controllo, come rassicura l’amministrazione comunale di Valmontone.

Il primo caso riguarderebbe un bimbo di sei mesi, ora in via di miglioramento, che aveva partecipato ad una festa con altre persone, per le quali è stata attivata la profilassi, per precauzione.

La seconda persona, invece, è una donna di 60 anni, che comunque non avrebbe avuto nessun legame con il primo caso.

La dichiarazione dell’Amministrazione comunale di Valmontone

“I due casi non sono collegati. Tutti gli invitati alla festa sono stati contattati dalla Asl e posti sotto osservazione per 7-10 giorni. La situazione è sotto controllo e non bisogna creare facili allarmismi tra la popolazione. La Asl e l’amministrazione stanno monitorando la situazione e soprattutto il bambino è in via di miglioramento”, lo afferma il sindaco Veronica Bernabei tramite un post pubblicato su Facebook.

Potrebbero seguire ulteriori aggiornamenti.

Foto di repertorio