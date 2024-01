Velletri, torna il Carnevale popolare della città: gli appuntamenti

Prende il via domenica 28 gennaio, il Carnevale popolare veliterno organizzato dall’Amministrazione Comunale.

Carnevale a Velletri: il programma

La manifestazione si articola su sei giornate, fino al Martedì Grasso e sarà una vera e propria esplosione di colori e divertimento, con carri, maschere e musica.

Domenica 28 gennaio, domenica 4, 11 e 13 febbraio a partire dalle ore 15.00, sfilata per le vie del Centro Storico, con partenza da piazza Caduti sul Lavoro, dei cinque carri allegorici e dei gruppi mascherati, accompagnati dalla musica. Prevista anche la partecipazione e la sfilata dell’Associazione Talita Kum, con le loro meravigliose sedie a rotelle allestite.

Giovedì 8 febbraio, in occasione del Giovedì Grasso, ci sarà la Festa dei Bambini con uno spettacolo comico, presso la palestra IPSSAR Ugo Tognazzi in viale Salvo D’Acquisto, dalle ore 16:30 alle 19:00. Mentre sabato 10 è prevista la Festa dei Nonni al centro anziani Tosti, in viale dei Volsci, dalle 17:00 alle 19:30.

“Il Carnevale è un momento di festa per la città e per l’interna collettività. Per questa ragione sono soddisfatto del ritorno del Carnevale veliterno”. – Ha dichiarato l’Assessore allo Spettacolo del Comune di Velletri, Paolo Felci – “Ringrazio i carristi che hanno creato dei carri splendidi. Questi artisti vanno elogiati in quanto portano avanti una tradizione importante per la nostra città. Il Re Carnevale sarà dedicato a Maurizio Fantozzi, purtroppo scomparso nel 2022, persona molto amata a Velletri”. – Ha concluso.

Un Carnevale improntato sulla tradizione veliterna, quello organizzato per questo 2024. In particolare, sui personaggi di Gurgumiello e della Commare veliterna.

