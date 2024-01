Dalle ore 14.00 circa di oggi, 25 gennaio 2024, i Vigili del Fuoco intervenendo in Via Bagni Vecchi a Tivoli, per l’incendio di materiali di risulta di vario genere all’interno del campo nomadi.

Tivoli, incendio all’interno del campo nomadi: intervengono i Vigili del Fuoco

Non ci sono persone coinvolte. Al momento quattro squadre si alternano per circoscrivere l’incendio. In ausilio anche personale G.O.S per il movimento terra e lo smassamento dei materiali.

Potrebbero seguire aggiornamenti.