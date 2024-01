Roma, drammatico incidente a Villaggio Prenestino: due morti e quattro feriti

Drammatico incidente nella serata di ieri, 24 gennaio 2024, in zona Villaggio Prenestino. Il bilancio è gravissimo: due morti e quattro feriti gravi.

Villaggio Prenestino, incidente mortale nella serata di ieri: ancora sangue sulle strade della Capitale

Stando ad una prima ricostruzione riportata dall’Adnkronos, due persone sono morte in seguito ad un terribile incidente avvenuto nella serata di ieri, in via Fosso dell’Osa, verso le 21:30.

Per cause ancora da chiarire, una Smart four four avrebbe perso il controllo ed è finita prima contro un albero e poi contro un altro veicolo in sosta.

Sei le persone a bordo del mezzo: per due, un 46enne e un 20enne, non c’è stato nulla da fare. Le altre quattro persone sono state portate in vari ospedali della Capitale in codice rosso.

Sul posto è intervenuta la polizia locale per tutti i rilievi di rito: spetterà ora agli agenti ricostruire quanto accaduto.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio