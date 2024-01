I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anzio hanno arrestato un 24enne italiano gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ardea, nascondeva oltre 4 kg di droga: arrestato 24enne. L’intervento dei Carabinieri

Negli ultimi giorni, nel corso di diversi servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno notato uno strano via vai nei pressi delle case popolari di via dei Fenicotteri, località Tor San Lorenzo.

Dopo aver localizzato un appartamento con portone blindato e grata inferriata dove sembravano avvenire scambi illeciti, i Carabinieri, appena hanno notato il giovane, ivi residente, uscire di casa, lo hanno bloccato per eseguire una verifica.

Al termine delle attività, i Carabinieri di Anzio hanno rinvenuto e sequestrato oltre 4 kg di sostanze stupefacenti – 300 dosi di cocaina confezionati in involucri termosaldati, 40 panetti da 100 g l’uno e 62 dosi di hashish – nonché 2.000 € in contanti, bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Il giovane è stato accompagnato presso il carcere di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida.

Si precisa che il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato devo considerarsi innocente fino ad eventuale condanna definitiva.