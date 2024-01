24 gennaio: è sciopero nazionale del Trasporto Pubblico Locale. Orari e mobilitazioni tramite il comunicato stampa della Federazione USB.

Sciopero nazionale dei trasporti domani, 24 gennaio: i dettagli da USB

AUMENTI SALARIALI DIGNITOSI

MIGLIORI CONDIZIONI DI LAVORO

BLOCCO DELLE PRIVATIZZAZIONI

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

I lavoratori del Tpl rappresentano una categoria aggredita dalle continue privatizzazioni, appalti, sub appalti e sub affidamenti, con salari d’ingresso sotto le 7 euro l’ora e senza riconoscimento dei salari di secondo livello.

Con sempre minori investimenti in materia di sicurezza del lavoro e del servizio con turni di lavoro massacranti che producono la fuga da questo mestiere, l’unico modo che questo Governo individua per intervenire è quello di disarmare la categoria dell’unico vero strumento di cui dispongono i lavoratori per far valere i propri diritti: lo sciopero.

Favorendo, in questo modo, la decennale complicità tra le Associazioni Datoriali di categoria con quelle organizzazioni sindacali pronte a firmare rinnovi contrattuali basati sull’abbassamento del costo del lavoro, attraverso turni massacranti che producono una vera e propria fuga da questo mestiere.

L’Unione Sindacale di Base Lavoro Privato chiama tutte e tutti a difesa dell’idea del servizio pubblico di linea e non di linea, contro la politica di disinvestimento da parte delle istituzioni, la corsa a svendere la gestione dei servizi pubblici essenziali a privati e multinazionali.

Rivendichiamo una piattaforma contrattuale che esige aumenti salariali adeguati, orari di lavoro umani, giusti livelli di sicurezza per i lavoratori e per l’utenza.

In questi giorni si sono susseguite assemblee con i lavoratori in tutte le principali aziende delle varie regioni; iniziative pubbliche di intervento nel territorio finalizzate al rappresentare la mobilitazione di sciopero ai cittadini si sono moltiplicate nel paese; lunedì 22 gennaio, nel Molise una vissuta conferenza stampa; mercoledì 24 alle ore 10, giorno dello sciopero, appuntamento pubblico a Bari presso la sala 33 del Consiglio della Regione Puglia, conferenza stampa affinché “si apra un dibattito, con il coinvolgimento della politica regionale pugliese sul diritto di sciopero e sul rilancio dei trasporti pubblici”.

Fitti gli appuntamenti delle assemblee degli autoferrotranvieri della regione Campania; ieri 22 gennaio, si sono svolte nel deposito Firema e nel deposito Teverola della società AIR Campania; il giorno 23 gennaio nel deposito AIR Campania di Capodichino e di Pagani della società Busitalia Campania mentre per la giornata del 24 gennaio è organizzato un presidio presso il deposito Air Campania -Firema – CE.

In Piazza saranno anche i Lavoratori dei trasporti della città di Bologna; appuntamento nella giornata di sciopero, mercoledì 24 gennaio, alle ore 11:30 sotto la Prefettura in piazza Rooselvet. Una piazza che rilancerà tutto il malcontento e l’oggettivo disagio del personale che sta vivendo la contraddizione di dover garantire al meglio un servizio pubblico in una condizione di crescente difficoltà.

Dopo mesi di annunci e di incontri su come preparare l’introduzione della Città 30, tutti i nodi fin dall’inizio evidenziati e mai chiariti sono venuti al pettine; una situazione che USB Lavoro Privato ha ampiamente rappresentato in una conferenza stampa presso la sede regionale in Via Saffi 69 a Bologna il giorno 15 gennaio scorso.

La giornata di mobilitazione nazionale degli autoferrotranvieri, inoltre, da appuntamento a tutte le lavoratrici e lavoratori del settore in un

Presidio davanti al ministero delle infrastrutture e trasporti a Roma.

Mercoledì 24 gennaio dalle ore 11:00 (Piazza di Porta Pia – Roma). Una giornata importante, di ampia mobilitazione e di sciopero.

Regione Lazio, gli orari dello stato di agitazione

Servizio notturno di superfice con turni a cavallo della mezzanotte, intero turno;

servizio diurno dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio.

Foto di repertorio