Paura nel pomeriggio di ieri, 22 gennaio 2024, a Roma, in zona Borghesiana: due 13enni sarebbero rimasti gravemente feriti dopo aver raccolto dei petardi da terra.

Borghesiana, raccolgono petardi in strada: feriti due 13enni. Ecco una prima ricostruzione di quanto accaduto nel pomeriggio di ieri

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti riportata dall’Ansa, due ragazzini avrebbero raccolto da terra dei petardi, che poi sarebbero esplosi.

Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, in zona Borghesiana.

Uno dei due ragazzini avrebbe riportato delle gravi ferite ad una mano, l’altro ad un occhio.

Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto. Potrebbero seguire aggiornamenti, sia per gli sviluppi sulla vicenda che per le condizioni di salute dei due 13enni.

Foto di repertorio