Sono diverse le celebrazioni in occasione dell’80° anniversario dello sbarco degli Alleati di Anzio-Nettuno, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Diversi gli eventi e le iniziative per commemorare questo importante evento storico: oggi, 22 gennaio 2024, è avvenuta la deposizione delle corone al monumento ai caduti a Nettuno alla presenza del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e al nuovo monumento del punto XRay beach nell’area del poligono militare.

“È stato un onore partecipare alle cerimonie per celebrare l’80esimo anniversario dello sbarco alleato a Nettuno e Anzio, che diede un contributo decisivo alla liberazione dal nazifascismo“, è quanto ha scritto tramite post social il ministro Sangiuliano.

La dichiarazione del Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma

“Per me è motivo di orgoglio rappresentare l’intero consiglio regionale a questi eventi, in occasione dell’80.mo anniversario dello sbarco angloamericano ad Anzio e Nettuno, che segnò le premesse per la liberazione dell’Italia, e non solo, dall’invasione nazifascista.

Le celebrazioni di questa mattina, oltre alla grande valenza storica, hanno un alto significato a livello simbolico, poiché sono occasioni fondamentali per trasmettere, soprattutto ai più giovani, l’importanza dei valori della pace, della libertà e della democrazia.

E non bisogna mai dimenticare che ci sono state persone che hanno sacrificato la vita per questi valori e ideali. Dunque, è fondamentale che, in particolar modo i ragazzi, comprendano bene gli avvenimenti del passato, che hanno segnato la storia del nostro Paese. Per questi motivi, ritengo che sia di assoluta rilevanza ricordare questa giornata. E, soprattutto, se pensiamo a cosa sta accadendo nel mondo, allora capiamo bene quanto siano importanti la pace e la libertà”

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che ha partecipato oggi alle celebrazioni che si sono tenute nelle città di Anzio e Nettuno, per l’80.mo anniversario dello sbarco angloamericano.

Per tutto il programma degli eventi ad Anzio, si rimanda al portale dello Sbarco di Anzio.