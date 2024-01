Lotto, 10eLotto: vincite a Roma, Nettuno, Ciampino e Tivoli

Lazio a segno con il Lotto e il 10eLotto: ecco tutte le vincite dell’ultimo concorso.

Lotto, vincite a Roma e Nettuno: i dettagli

Nel concorso di venerdì 19 gennaio, come riporta Agipronews, da segnalare tre ambi e un terno dal totale di 10 mila euro, realizzati a Nettuno, in provincia di Roma, a cui si aggiungono due vincite gemelle messe a segno a Roma, sempre con la stessa combinazione, dal valore di 9.750 euro l’una nell’estrazione successiva.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 81 milioni di euro da inizio anno.

10eLotto, nel Lazio vinti oltre 24 mila euro

Bis di vincite nel Lazio con il 10eLotto. Nell’estrazione di venerdì 19 gennaio, a Ciampino, in provincia di Roma, è arrivata la vincita più alta del concorso, con un 7 Doppio Oro da 17 mila euro, a cui si aggiungono i 6.065 euro conquistati da un giocatore di Tivoli con un 6 Doppio Oro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 231 milioni di euro in questo 2024.

Foto di repertorio

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo