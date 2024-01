Furti in abitazione e sicurezza stradale: controlli ai Castelli Romani

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno eseguito dei controlli capillari su tutto il territorio, in particolare nei comuni di Albano Laziale, Marino e nelle rispettive frazioni di Cecchina e Santa Maria delle Mole.

Furti in abitazione, droga e guida in stato di ebbrezza: controlli ai Castelli Romani, nei comuni di Albano Laziale, Marino e nelle frazioni di Cecchina e Santa Maria delle Mole

Sono stati impiegati circa 50 militari che hanno messo in atto specifici e coordinati dispositivi di controllo per prevenire i reati in genere, con particolare presenza nelle aree residenziali per prevenire ogni forma di reato, in particolare i furti in danno di abitazioni e attività commerciali, nonché nei luoghi della movida e lungo le arterie stradali, per prevenire la guida in stato di alterazione per consumo di alcool e stupefacenti e scongiurare il fenomeno delle cosiddette “stragi del sabato sera”.

Nel corso dell’attività sono state denunciate 6 persone, tra cui 2 donne, che si sono rifiutate di sottoporsi ad accertamenti tossicologici o alcolemici e guida in stato di ebbrezza.

Nell’ambito del contrasto alla diffusione di stupefacenti tra giovani, i militari hanno segnalato per uso personale di sostanze psicotrope 9 persone, di età compresa tra i 18 e i 36 anni e sono stati sequestrati circa 20 grammi di stupefacenti tra hashish, marijuana e cocaina.

I militari hanno inoltre identificato circa 300 persone, controllato oltre 200 veicoli e ritirato 3 patenti di guida nonché sottoposto a sequestro amministrativo 2 veicoli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.