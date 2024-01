All’alba di ieri mattina, 20 gennaio 2024, i Carabinieri della Compagnia di Ostia hanno effettuato un servizio di controllo ad “alto impatto”, su tutto il litorale di competenza, da Ostia Lido a Ostia Antica, attuato con la predisposizione di posti controllo e blocco della circolazione stradale, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dei reati predatori, in materia di stupefacenti ed armi.

Ostia, spaccio e furto di energia elettrica: arresti e denunce. I controlli: ecco cosa è emerso all’alba della mattinata di ieri

Nel corso delle attività sono stati impiegati anche un elicottero dell’Arma partito dal centro elicotteri di Pratica di Mare e i cani antidroga giunti dal Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria.

Sono state identificate 235 persone, di cui cinque sono finite in manette ed altre quattro denunciate a piede libero; effettuati accertamenti su 102 veicoli ed elevato 32 sanzioni al codice della strada, effettuato 15 perquisizioni domiciliari, segnalato amministrativamente 13 persone, trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente di vario tipo.

In manette sono finiti 4 soggetti, sorpresi in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e con il sequestro di 156 grammi di cocaina, suddivisa in oltre 350 dosi, ulteriori 82 grammi di hashish suddivisa in 18 dosi e anche 4 piante di marijuana del peso di circa 1,2 chili, mentre un quinto soggetto è finito in manette in esecuzione di un ordine di carcerazione.

Invece, le altre quattro persone sono state denunciate a piede libero per furto di energia elettrica.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

