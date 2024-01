La trasmissione RAI Elisir denuncia in diretta una finta intervista ad un medico di Humanitas. Lo Sportello dei Diritti: “Diffidate dagli spot su presunti farmaci miracolosi basati su deep fake”

Circolano sui social network alcuni spot per promuovere un unguento miracoloso che sarebbe in grado di curare le malattie delle ossa e i dolori articolari come artrite, artrosi e altri problemi. Si tratta di un video realizzato con l’intelligenza artificiale modificando voci e immagini di una vecchia clip tratta dalla trasmissione Elisir, condotta da Michele Mirabella e con ospite il professor Carlo Francesco Selmi, un medico di Humanitas che più volte è stato ospite in trasmissione. Tuttavia, durante la puntata di mercoledì 13 dicembre della trasmissione Elisir su Raitre è stata denunciata la fake news che sta circolando in rete. Si tratta, come denunciato da Elisir, di un video falso.

Va prontamente evidenziato che le immagini e l’audio del professore Selmi sono stati manipolati con un software di Intelligenza Artificiale e diffuse per pubblicizzare terapie non validate scientificamente. Una bufala che per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, va prontamente resa pubblica e per la quale va fatta una riflessione sui rischi che si corrono in rete se non si usa la massima prudenza perché, ormai, con l’IA ogni contenuto può essere manipolato in funzione di esigenze che spesso sono illecite.

Alla luce di quanto accaduto, quindi, invitiamo tutti a prestare la massima attenzione ai contenuti online, soprattutto nei casi in cui vengano promossi trattamenti che promettono guarigioni miracolose o la scomparsa repentina di dolori cronici utilizzando farmaci o creme prodigiosi, perché dietro a proposte prodigiose si potrebbe celare niente più che una truffa. Non fidatevi, quindi, delle cure miracolose, ma solo di quelle comprovate da studi scientifici. In caso di dubbi, si raccomanda di verificare e consultare i siti internet che rappresentano una fonte di informazioni validata scientificamente ma, prima di tutto, medici specializzati.