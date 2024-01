Linea Verde – Dalla Valle Latina ai Monti Aurunci, questo il titolo della puntata di oggi, 21 gennaio 2024, del noto programma di Rai 1, che andrà in onda alle ore 12:20 sul primo canale.

La Ciociaria su RAI 1, a Linea Verde: i dettagli della puntata di oggi, domenica 21 gennaio 2024

Sarà un viaggio emozionante nel Lazio meridionale, che partità da Cassino. Costantino D’orazio ci mostrerà gli scavi archeologici di quella che fu un’antica città romana. Non può mancare anche la storica Abbazia di Montecassino.

Appuntamento con l’Associazione Vecchia Cassino e altre bellezze locali. In seguito, vedremo anche le tradizioni del luogo, mantenute ancora grazie ai suonatori di organetto di Coreno Ausonio. Nato proprio a Paliano, Livio Beshir ci mostrerà le bellezze del borgo di Esperia, perla dei Monti Aurunci. Una gradita sorpresa anche per gli amanti del cinema: sarà intervistato l’82enne Emilio D’Alessandro, che per anni ha lavorato a fianco a uno dei migliori registi di sempre, ovvero Stanley Kubrick. E ancora un falegname di Cervaro ci racconterà la sua storia. Scopriremo anche il fiume Gari, che dalle alture di Cassino confluisce nel Liri. A fine puntata, appuntamento presso una baita dei Monti Aurunci. Non mancherà il buon cibo locale.

Ciociaria grande protagonista di Rai1

Ricordiamo dunque l’appuntamento con Linea Verde – Dalla Valle Latina ai Monti Aurunci, che andrà in onda dalle 12:20 alle 13:30 su Rai 1, nella puntata di oggi, domenica 21 gennaio 2024. Le bellezze del Lazio meridionale saranno mostrate al pubblico della rete ammiraglia, e non mancheranno gli splendidi paesaggi e i ricchi sapori che solo il nostro splendido territorio può offrire.

Non è la prima volta che Linea Verde dedica una puntata alla provincia di Frosinone. Qui è infatti visibile un altro episodio che ci racconta degli storici paesini ciociari.

Facci sapere che ne pensi della puntata che andrà in onda oggi dopo averla vista e se consigli altri posti della provincia di Frosinon e non solo, in cui le telecamere della RAI dovrebbero andare a fare visita.