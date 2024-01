Era stato denunciato 9 volte dalla Polizia Locale, solo nell’ultimo anno, il parcheggiatore abusivo, di 57 anni, fermato nella zona compresa tra via Petroselli e piazza della Consolazione, dalle pattuglie del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico).

Roma, parcheggiatore abusivo denunciato 9 volte in un anno: allontanato dal territorio nazionale

Nell’ambito dei controlli predisposti dal Comando Generale per contrastare il fenomeno, gli agenti hanno sorpreso per l’ennesima volta il parcheggiatore in azione.

Questa volta però, a seguito del gran numero di precedenti penali, nei suoi confronti la Questura ha emesso un decreto di espulsione.

La Polizia di Roma Capitale ha provveduto a dare esecuzione al provvedimento, con accompagnamento dell’uomo, di nazionalità bulgara, presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.