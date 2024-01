Incidente sulla Pontina, lutto a Pomezia per la morte di Matteo e Giovanni

Due morti e diversi feriti gravi: è stato questo il terribile bilancio del drammatico incidente avvenuto sulla Pontina nella prime ore di ieri, 18 gennaio 2024, nel territorio di Aprilia.

Incidente sulla Pontina, morti due giovani di Pomezia

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per due giovani, Matteo e Giovanni, nonostante i tempestivi soccorsi. Le cause del sinistro sono ancora da appurare. Numerosi i messaggi di cordoglio, ai quali si aggiunge anche quello dell’amministrazione comunale di Pomezia.

Il messaggio di cordoglio dell’amministrazione comunale di Pomezia

L’amministrazione comunale si stringe al dolore delle famiglie di Giovanni A. e Matteo C, i due giovani di Pomezia che hanno perso la vita la scorsa notte in un tragico incidente sulla via Pontina.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore delle famiglie e dei cari delle giovani vittime.

