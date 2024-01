In data 18 gennaio, alle ore 13,30, la S.O. ha inviato in via del Casaletto Rosso a Civitavecchia, la squadra vvf territoriale (17/A) con in supporto la partenza Saf, per il salvataggio di un vitello dal peso di kg 40 circa, caduto all’interno di un pozzo, profondo 6/7 metri.

Civitavecchia, vitello cade in un pozzo: salvato dai Vigili del Fuoco

I soccorritori, dopo essersi calati all’interno del pertugio ed imbragato il cucciolo di bovino, lo hanno riportato in superficie tramite manovre Saf.

L’animale è stato riaffidato in buone condizioni di salute al suo allevatore presente in loco.

