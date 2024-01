Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, 18 gennaio 2024, sulla superstrada Cassino-Formia: elitrasportato a Roma un uomo di 56 anni.

Stando ad una prima ricostruzione riportata da Il Messaggero, un uomo di 56 anni è finito in una scarpata con il proprio furgone. L’incidente è avvenuto nei pressi di un ponte sulla superstrada Cassino-Formia, all’altezza di Ausonia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118, che ha immediatamente richiesto l’intervento di un’eliambulanza.

L’uomo è stato così trasportato in un ospedale della Capitale. Indagini in corso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto: sembrerebbe che il furgone guidato dal 56enne fosse l’unico veicolo coinvolto nel sinistro. Potrebbero seguire aggiornamenti.

