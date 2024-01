Festa di Sant’Antonio Abate 2024 ad Ariccia.

Ariccia, il 21 gennaio festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate. I dettagli

Il 7 gennaio, secondo un’antica tradizione, è stato ricordato Sant’Antonio Abate come patrono degli animali ed è stato celebrato con delle festività legate al mondo contadino. In particolare, le celebrazioni che hanno accompagnano la ricorrenza sono state la Messa liturgica e la benedizione degli animali.

Domenica 21 gennaio, sono previste ulteriori attività legate alla terra e agli animali, quali il raduno degli animali e dei mezzi agricoli, alle ore 10:30, presso il parcheggio del ponte Monumentale. Mentre, alle 11:15 ci sarà la partenza del Corteo degli animali e dei mezzi agricoli, preceduta anche dal Parroco della Comunità, Don Antonio Salimbeni, verso il sagrato della Chiesa Santa Maria Assunta in Cielo, dove ci sarà la benedizione e a seguire la Santa Messa, con il seguente percorso: partenza dal parcheggio Bernini, con ingresso da Via del pometo; via della Croce; Porta Romana; Piazza San Nicola; Corso Garibaldi e Piazza di Corte.

Saranno presenti il Sindaco di Ariccia, Gianluca Staccoli, il Consigliere delegato all’Agricoltura, Matteo Giobbi e il Presidente del Comitato Festeggiamenti, Ermanno Bravetti.

“La commemorazione di Sant’Antonio Abate è una giornata importante dedicata agli animali e al mondo agricolo”. – ha commentato il Consigliere Matteo Giobbi – “Ricordando appunto Sant’Antonio sottolineo l’importanza della terra e degli agricoltori che ogni giorno si prodigano approvvigionando le tavole di tutte le persone”.