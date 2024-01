Questa mattina, 17 gennaio 2024, pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia Locale, insieme ad agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) hanno coordinato le attività da parte di AMA per la bonifica e rimozione di rifiuti, giacigli e masserizie in viale Manzoni, altezza via Principe Eugenio.

Operazione di bonifica all’Esquilino: l’intervento della Polizia di Roma Capitale e dell’Ama

Una donna di 48 anni è stata identificata e sottoposta ad ordine di allontanamento, secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.

Alle operazioni era presente anche personale della Sala Operativa Sociale.

I controlli andranno avanti anche nei prossimi giorni.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.