Tanta paura a Roma questa notte, 17 gennaio 2024: un bambino di 10 anni è precipitato dal terzo piano di un B&B; al momento si trova ricoverato presso il Bambino Gesù.

Paura a Roma, bimbo di 10 anni precipita dal terzo piano di un B&B: indagini in corso

Stando a quanto riportato da Il Messaggero, un piccolo turista di 10 anni sarebbe precipitato dal terzo piano di un B&B in corso Vittorio Emanuele II. I Carabinieri sono intervenuti sul posto sentendo le urla provenire proprio presso la struttura.

All’altezza di via Giroud, i militari hanno trovato il bambino riverso in terra, privo di sensi, e i genitori in lacrime.

Il piccolo è stato immediatamento affidato alle cure del 118: trasportato in codice rosso al Bambino Gesù, sarebbe ora ricoverato in prognosi riservata.

Spetterà ora agli inquirenti ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto: pertanto, potrebbero seguire aggiornamenti sia sulle condizioni di salute del piccolo turista che sullo sviluppo delle indagini.

