Una nuova scuola a Colleferro: Roberto Gualtieri posa la prima pietra

Una nuova scuola a Colleferro: il Sindaco della Città Metropolitana di Roma, Roberto Gualtieri, ha posato oggi, 15 gennaio 2024, la prima pietra della nuova sede dell’Istituto Parodi-Delfino, nel nuovo cantiere in località Colle dell’Elefante.

Le dichiarazioni riportate tramite social del sindaco di Roma Gualtieri e del primo cittadino di Colleferro, Pierluigi Sanna.

La dichiarazione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri

“Una nuova scuola per Colleferro: una grande gioia oggi per me posare la prima pietra, in qualità di sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, della nuova sede dell’Istituto Parodi-Delfino.

Con un investimento di 12.650.000 euro, finanziati per metà con fondi del PNRR e metà fondi Città Metropolitana questa nuova scuola sarà dotata di 15 nuove aule didattiche, quattro moderni laboratori, una palestra, e sarà all’avanguardia in tema di sostenibilità, grazie ai pannelli fotovoltaici, all’isolamento termico e ad impianti ad alta efficienza energetica.

Questo istituto, che prevediamo di consegnare entro l’8 marzo 2026, sarà un luogo in cui formazione, cultura, inclusione sociale e sostenibilità ambientale si fonderanno indissolubilmente, dando vita a un modello di cui andare davvero orgogliosi.

Inoltre, il progetto prevede il recupero e la valorizzazione della Strada Glareata, di età repubblicana, costituita da ciottoli di calcare, che si trova all’esterno della scuola e che renderà ancora più unico questo luogo.

Ringrazio il Vicesindaco Metropolitano Pierluigi Sanna, Sindaco di Colleferro, il consigliere delegato Daniele Parrucci e tutti gli uffici e i tecnici per il grande impegno che ha portato a questo eccellente risultato.

La scuola è per noi una priorità, per un Paese migliore, più moderno e più giusto“, sono le parole riportate tramite un post Facebook da Roberto Gualtieri.

La dichiarazione del Sindaco di Colleferro e Vicesindaco Metropolitano, Pierluigi Sanna

“Con una storia gloriosa durata più di mezzo secolo, l’Ipia è un po’ la “capostipite” di tutte le scuole superiori di Colleferro e del territorio, come ha ricordato stamane l’assessora Diana Stanzani.

Oggi, con la posa della prima pietra nel nuovo cantiere di Colle dell’Elefante, l’Ipia torna a casa, per gioia di tantissimi studenti, degli insegnati e della Dirigente Maria Benedetti. In citta, vicino alle altre scuole superiori, con marciapiedi e collegamento all’acquedotto, in una struttura pubblica e senza l’esborso di alcun affitto milionario da parte della Città Metropolitana.

La Città Metropolitana di Roma, lo ha spiegato bene stamattina il Sindaco Roberto Gualtieri assieme al consigliere delegato alla scuola Daniele Parrucci, realizzerà una scuola adatta al nuovo millennio, al top della modernità e della tecnologia a disposizione.

L’Ipia concluderà la sua esperienza sul limes, di fronte la ormai ex discarica e tornerà ad essere una scuola con la stessa dignità di tutte le altre. Grazie ai ragazzi che in questi anni hanno tenuto forte la barra, grazie ai ragazzi di ieri che hanno portato quanto imparato all’Ipia in tutte le fabbriche del mondo, grazie a tutti i ragazzi che verranno perché si formeranno e si prepareranno per il lavoro su cui, come dice l’Articolo 1, si fonda la nostra Repubblica ed incomincia la nostra Costituzione.

La pioggerellina ci ha bagnati coprendo un po’ l’emozione e la commozione per una giornata storica come questa!

Un grazie immenso a coloro che hanno permesso tutto questo!!!“, è quanto scritto sulla propria pagina social da Pierluigi Sanna.

