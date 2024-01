Il 14 gennaio, il volo ITA Airways AZ680 in rotta da Roma a Buenos Aires, Argentina, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza in Uruguay dopo che un passeggero di 70 anni ha avuto un’emergenza medica e non poteva essere rianimato.

Tragedia sul volo Roma-Buenos Aires: passeggero ha un malore e muore. La vicenda e l’atterraggio d’emergenza

Il volo, operato da Airbus A350-900 immatricolato EI-IFC, era partito da Roma Fiumicino il 13 gennaio alle 22:49 (UTC+1) ed era previsto l’atterraggio a Buenos Aires Ezeiza alle 08:40 (UTC-3).

Le condizioni del passeggero sono peggiorate in territorio uruguaiano, costringendo l’equipaggio ad eseguire esercizi di rianimazione, ma la situazione è stata giudicata da subito grave.

Sfortunatamente il passeggero non è sopravvissuto.

L’aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza a Montevideo alle 08:20 (UTC-3). È intervenuta la Polizia Aerea Nazionale dell’Uruguay e l’aereo è rimasto in aeroporto per esami forensi e procedimenti giudiziari.

Una volta espletate le procedure necessarie, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la compagnia aerea ha proseguito il volo per Buenos Aires, decollando alle 11:40 e arrivando a Ezeizas alle 12:15, con circa 3 ore e mezza di ritardo. Il volo di ritorno per Roma (AZ681) era previsto per le 13:45, ma a causa della situazione il volo è partito alle 15:15 (UTC-3).

