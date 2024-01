Montascale: soluzioni per chi vive a Roma

Salire le scale può diventare un vero e proprio problema in molte situazioni. Ad esempio con il passare degli anni le ginocchia potrebbero iniziare a far male, rendendo difficile fare troppi scalini uno dopo l’altro. Lo stesso capita quando si sviluppano patologie che coinvolgono le gambe. Purtroppo non in tutti i palazzi si possono installare degli ascensori, senza considerare che hanno un costo che potrebbe rendere difficile mettersi d’accordo tra i vari condomini.

Oggi la soluzione può essere rappresentata dai montascale. Esistono diversi modelli che possono essere installati in poche ore. Sono facili da usare e si adattano bene alle esigenze di tutti. Se volete far posizionare un montascale a Roma non vi resta che proseguire nella lettura.

Come funzionano i montascale?

Prima di parlare delle differenze tra i vari montascale è utile spiegare come funzionano. I montascale, come suggerisce il nome, si installano sulla rampa di scale. Possono essere posizionati sia su percorsi semplici, con un’unica rampa di scale dritta, sia su percorsi più elaborati, come nel caso in cui ci siano due rampe di scale consecutive ma in direzioni opposte.

Installare un montascale non richiede particolari lavori di muratura. Gli addetti delle aziende che si occupano di queste operazioni possono proporre un gran numero di soluzioni, così da adattarsi alla struttura delle scale e del palazzo.

Fino a questo momento abbiamo parlato di palazzi e condomini, ma i montascale si possono sistemare anche nelle abitazioni private e consentire a chiunque abbia difficoltà di potersi muovere in maniera autonoma e indipendente dagli altri.

Diversi montascale

Esistono diverse tipologie di montascale. I più noti sono quelli dotati di una piattaforma orizzontale, che di solito si ripone in verticale quando non si usa questo strumento. La piattaforma presenta una buona versatilità, perché possono usarla anche le persone che si spostano tramite una sedia a rotelle.

Ci si sistema sulla piattaforma e attraverso una semplice pulsantiera si fa andare il montascale su o giù, in base alla direzione che si preferisce. Per poter usare un montascale non sono richieste particolari competenze e non c’è nessun bisogno di essere assistiti.

In alternativa si può optare per un montascale dotato di seduta, che di solito è una specie di poltroncina. Questi montascale hanno dimensioni più contenute e potrebbero essere l’ideale per chi ha scale molto strette, dove una piattaforma troppo grande potrebbe non entrare.

Con questi modelli prima ci si siede, e poi si inizia a salire o a scendere usando i pulsanti.

Quanto costa un montascale?

I prezzi dei montascale sono decisamente variabili, e possono essere influenzati da molti fattori, come ad esempio il modello scelto o la lunghezza delle scale su cui si andranno a effettuare i lavori.

Il nostro suggerimento è di contattare aziende specializzate e far preparare un preventivo, così da valutare l’entità della spesa e ragionare con attenzione sui costi e sui benefici che può portare all’interno del palazzo o della propria abitazione privata. Non bisogna dimenticare che l’uso di un montascale può fare la differenza nella vita di molte persone, e in futuro potrebbe rivelarsi utile per tutti i membri della famiglia.