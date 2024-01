Domenica ecologica a Roma, i controlli: oltre 1400 verifiche

Domenica ecologica a Roma: controlli di vigilanza della Polizia di Roma Capitale. Ecco cosa emerge.

Domenica ecologica a Roma, cosa emerge dai controlli

In ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale, inerente le limitazioni al traffico in programma per la giornata di domenica 14 Gennaio, la Polizia di Roma Capitale ha predisposto i consueti servizi di vigilanza.

Nel corso della giornata, nella fascia oraria dalle 7.30 alle 11.30, e dalle 16.30 alle 20.30, sono state oltre 1400 le verifiche eseguite e 161 le violazioni rilevate.

Foto di repertorio

Segui i nostri canali Casilina News su WhatsApp e su Telegram per tutte le ultime notizie di cronaca, e non solo