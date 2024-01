I servizi anti degrado ed alto impatto della Questura di Roma, svolti seguendo le linee guida espresse in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura, che hanno l’obiettivo di intensificare il controllo del territorio e di riqualificare un’area, anche con la collaborazione di altri enti, di contrastare le attività legate allo spaccio di sostanze stupefacenti e fronteggiare situazioni di degrado urbano che possano inficiare il senso di sicurezza della cittadinanza, nell’intera giornata di ieri hanno interessato la zona nord di Roma ed in particolare i quartieri Primavalle e Monte Mario.

Numerosi gli interventi nei pressi della fermata Monte Mario della ferrovia Roma-Viterbo; proprio in quest’area, in collaborazione con le istituzioni comunali, si è provveduto alla pulizia del sito.

Durante il servizio, coordinato dal Distretto Primavalle e svolto con la collaborazione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, della Sezione Operativa dell’Ufficio di Gabinetto, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale Roma Capitale, insieme ad Ama, Acea, Servizio Giardini e personale del XIV Municipio, gli investigatori hanno visto un ragazzo che, maldestramente, cercava di defilarsi e veniva così fermato.

Il giovane aveva con sé dello stupefacente e più di mille euro. Svolgendo subito dopo una rapida indagine, gli stessi poliziotti del distretto Primavalle, sono arrivati a fermare e perquisire altre 3 persone tra cui una donna.

È stato poi trovato un appartamento, riconducibile a quest’ultima, all’interno del quale era stato messo in piedi un laboratorio per la preparazione della droga. In tutto sono stati sequestrati più di 4 kg di hashish ed un kilo e mezzo di marijuana.

Al termine degli accertamenti sono state 4 le persone arrestate perché gravemente indiziate di reati inerenti gli stupefacenti, mentre, per gli stessi reati, altre 2 persone sono state denunciate in stato di libertà.

Determinante in queste attività il fiuto dei cani antidroga della Guardia di Finanza.

Sottoposti a controlli amministrativi 8 esercizi commerciali; uno di loro è stato sanzionato per aver violato l’ordinanza sindacale inerente gli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro e per la mancata esposizione del previsto cartello informativo indicante gli orari di funzionamento.

In totale sono state controllate più di 150 persone e 22 auto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.