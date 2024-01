Addetti ristorazione, hostess e steward: 200 per McDonald’s e Roma fa il pieno

Come viene riportato da Lavoro Facile, quando si dice McDonald’s vengono immediatamente in mente hamburger e patatine, ma l’azienda caratterizzata da una grande “m” di colore giallo è un autentico colosso mondiale che in Italia, per esempio, ha generato – secondo le ultime cifre disponibili – un valore condiviso di oltre 1,9 miliardi di euro e dato lavoro a 42.000 persone tra dipendenti diretti, fornitori e quant’altro si muove nell’indotto.

E la crescita è inarrestabile. Quest’anno sono previste numerose aperture, importanti ristrutturazioni e l’inserimento di altre figure professionali. Al momento c’è bisogno di più di 200 addetti alla ristorazione e di hostess e steward per i locali presenti lungo l’intera Penisola.

A Roma queste figure servono ai fast food operativi alla stazione Termini, piazza di Spagna, Fontana di Trevi, piazza delle Cinque Lune, piazza Re di Roma, piazza Annibaliano, Borgo Pio, via Giulio Cesare, via Stradivari, corso Francia, Prati Fiscali, Via Tuscolana, Tor Tre Teste, Porta di Roma, via Nomentana, Romanina, Ciampino, Torrenova, Frattocchie, Dragona e Fiumicino.

I requisiti degli addetti alla ristorazione (che devono occuparsi di sala e cucina) sono: diploma, ottime capacità comunicative e relazionali, disponibilità ai turni e all’impegno anche nei week end e giorni festivi.

I requisiti di hostess e steward (che devono occuparsi di assistenza clienti, gestione delle feste di compleanno, decoro e cura del ristorante) sono: diploma, passione innata per le relazioni con i clienti, doti di problem solving. Contratto iniziale a tempo determinato, formazione, corsi interni, possibilità di crescita professionale.

