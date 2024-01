Tante ombre e poche luci su quanto successo la notte tra venerdì e sabato. Le indagini sul decesso di un 14enen sono partite da poco, dopo il tragico fatto avvenuto stanotte a Monte Compatri. All’altezza della fermata della metropolitana Pantano Borghese, un giovane è stato ritrovato morto. Sembra esclusa l’ipotesi del suicidio, poiché già dai primi riscontri, sul corpo del ragazzo sarebbero state trovate delle ferite provocate da uno o più proiettili. A riportare l’accaduto sono le principali agenzie di stampa italiane.

Spari nella notte a Pantano: morto un 14enne stanotte a Monte Compatri. Cosa è successo

Per motivi ancora da appurare, un 14enne è stato ucciso stanotte nei pressi della fermata metro Pantano, a Monte Compatri, vicino la Capitale. La dinamica ancora resta da appurare e sono diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti, tra cui anche quella di una lite. Proprio il rumore delle armi da fuoco potrebbe essere stato il motivo del ritrovamento. L’episodio è avvenuto intorno alle 3 di stanotte.

Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi del 118, anche se sono risultati inutili: per il giovane era ormai troppo tardi. Il 14enne non era italiano. Sono intervenuti anche i Carabinieri. Caccia dunque a eventuali testimoni. Anche la tecnologia potrebbe risultare utile per scoprire ulteriori dettagli.

Potrebbero seguire aggiornamenti qualora ci fossero concrete novità sul caso. Per adesso, ricordiamo che il 14enne è morto tra la notte del 12 e del 13 gennaio vicino Roma, a Monte Compatri. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato in un parcheggio vicino la fermata metro Pantano. Le forze dell’Ordine indagano. Diverse le ipotesi in ballo, tra questa anche la lite tra fazioni opposte.

Vi aggiorneremo qualora emergessero notizie più chiare su quanto avvenuto poche ore fa.

Foto di repertorio