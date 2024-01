I Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno arrestato un cittadino italiano di 38 anni, gravemente indiziato del reato di furto aggravato e continuato.

Pomezia, ruba fari a tredici auto: arrestato rider di 38 anni. L’intervento dei Carabinieri

Più nel dettaglio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, impegnati in un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori, transitando presso il comprensorio di case popolari di via Catullo, hanno notato la presenza di un giovane in bicicletta vestito da rider e con il consueto borsone termico sulle spalle.

Insospettiti dall’orario, insolito per l’esigenza del trasporto di alimenti, i militari hanno deciso di procedere ad un controllo dell’uomo, il quale tentava una breve fuga subito interrotta. Sottoposto a perquisizione, è stato quindi trovato in possesso di arnesi da scasso, quali cacciaviti, tronchesi ed un trapano, custoditi nella borsa insieme a due fari di autovettura. Poco distante, infatti, nella medesima circostanza, i Carabinieri notavano la presenza di un veicolo parcheggiato privo del gruppo ottico e di un furgone sospetto.

Perquisito anche quest’ultimo mezzo, noleggiato proprio dal ragazzo fermato, i militari vi trovavano all’interno altri 12 gruppi ottici, corrispondenti ad altrettante autovetture depredate di questi componenti nel corso della notte. Rintracciati quindi tutti i proprietari e raccolte le denunce, i materiali venivano restituiti agli aventi diritto.

L’indagato, su disposizione della Procura di Velletri, è stato ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Pomezia in attesa di comparire in Tribunale per l’udienza di convalida.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.