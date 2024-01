Spinaceto, fiamme in un appartamento: tratte in salvo due persone

Nella mattinata di oggi, 12 gennaio 2024, alle ore 9,15 circa, la S.O. ha inviato in via S.Lorizzo, a Roma, diverse squadre VVF (N.3 Aps,n.2 autoscale,n.2 autobotti, carro teli, carro autoprotettori ,squadra Saf) oltre al funzionario di guardia ed il capo turno provinciale, per l’incendio divampato in un appartamento.

Spinaceto, incendio in un appartamento. Intervengono i Vigili del Fuoco

Le fiamme partite da un’abitazione posta al piano terzo (di una palazzina di otto) si sono propagate coinvolgendo anche l’appartamento di fianco e quello soprastante.

Due le persone tratte in salvo dai soccorritori e trasportate dal 118 al pronto soccorso.

Sul posto presenti le F.F.OO