Gli ultimi aggiornamenti sullo stato dei lavori in corso nella palestra Fuksas a Paliano: il post del sindaco, Domenico Alfieri.

Paliano, lavori Palestra Fuksas: gli aggiornamenti dal sindaco, Domenico Alfieri

“Ieri mattina assieme al Consigliere Ugo Germano’ ho effettuato un sopralluogo presso il cantiere aperto della Palestra Fuksas. I lavori proseguono in maniera celere.

In questi giorni sono stati montati i ponteggi esterni e nelle giornate di lunedi e martedi prossimo verrano smaltiti tutti i frammenti di calcinaccio prodotti in questi giorni per poi iniziare le opere di ristrutturazione.

Essere riusciti come Amministrazione a reperire i fondi per ristrutturare questo luogo dove ognuno di noi ha dei ricordi bellissimi mi emoziona enormemente.

Un luogo lasciato nel degrado per anni con grande irresponsabilità.

La Gymnasium tanto cara alla nostra Comunità finalmente riavrà vita”, è quanto riportato dal primo cittadino di Paliano su Facebook.

Foto dalla pagina Facebook di Domenico Alfieri