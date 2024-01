Lazio-Roma, tensioni post Derby: accoltellato un tifoso

Momenti di tensione subito dopo il derby Lazio-Roma, che si è svolto nel pomeriggio di ieri, 10 gennaio 2024, presso lo stadio Olimpico della Capitale.

Tensioni post Derby: accoltellato un tifoso della Roma. Indagini in corso

Stando a quanto riportato dall’Adnkronos, un tifoso romanista è stato accoltellato nella serata di ieri in un pub, dove si trovava insieme ad altri tifosi.

Intervenuti sul posto gli agenti della Polizia di Stato, dopo la segnalazione di una rissa.

Il 30enne è ricoverato in rianimazione: sarebbe grave ma non in pericolo di vita.

Da una prima ricostruzione dei fatti è emerso che nel locale sarebbero entrati dei tifosi laziali e, da quel momento, sarebbero seguiti momenti di tensione, culminati con l’accoltellamento del giovane.

Avrebbe riportato delle lievi ferite anche il titolare del pub, probabilmente provando ad intervenire.

Sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dei fatti e risalire alle identità dei responsabili: pertanto, potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio